В Саранске 21 июня на Площади Победы молодогвардейцы создадут из горящих свечей изображение ордена Великой Отечественной войны

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Накануне Дня памяти и скорби, вечером 21 июня, молодогвардейцы и волонтеры «Единой России» проведут акцию «Огненная картина». На Площади Победы в центре Саранска из горящих свечей будет создано изображение Ордена Великой Отечественной войны. В акции примут участие более 200 человек.
А 22 июня на Площади Победы пройдет акция «Свеча памяти». Активисты «Единой России» зажгут свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и установят их около Вечного Огня.
- Горящие свечи - это символом благодарности за героический подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Мы преклоняемся перед их мужеством и говорим спасибо за завоеванные мир и свободу, - сказал руководитель регионального штаба Молодой Гвардии «Единой России» Данил Ульянов.
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