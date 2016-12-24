В Саранске 21 июня на Площади Победы молодогвардейцы создадут из горящих свечей изображение ордена Великой Отечественной войны

Социум

Накануне Дня  памяти и скорби,  вечером  21 июня, молодогвардейцы и  волонтеры «Единой России» проведут акцию «Огненная картина». На Площади Победы в центре Саранска из горящих свечей будет создано  изображение Ордена Великой Отечественной войны. В акции примут участие более 200 человек.

А 22 июня  на Площади Победы пройдет акция «Свеча памяти». Активисты «Единой России» зажгут  свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и установят их около Вечного Огня.

- Горящие свечи - это  символом благодарности  за  героический подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Мы преклоняемся перед  их мужеством и говорим спасибо за завоеванные мир и свободу, - сказал  руководитель регионального штаба Молодой Гвардии «Единой России» Данил Ульянов.

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