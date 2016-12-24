В Саранске 21 июня на Площади Победы молодогвардейцы создадут из горящих свечей изображение ордена Великой Отечественной войны

Накануне Дня памяти и скорби, вечером 21 июня, молодогвардейцы и волонтеры «Единой России» проведут акцию «Огненная картина». На Площади Победы в центре Саранска из горящих свечей будет создано изображение Ордена Великой Отечественной войны. В акции примут участие более 200 человек.

А 22 июня на Площади Победы пройдет акция «Свеча памяти». Активисты «Единой России» зажгут свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и установят их около Вечного Огня.

- Горящие свечи - это символом благодарности за героический подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Мы преклоняемся перед их мужеством и говорим спасибо за завоеванные мир и свободу, - сказал руководитель регионального штаба Молодой Гвардии «Единой России» Данил Ульянов.