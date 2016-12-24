В Мордовии 61-летний мужчина может получить до 10 лет тюрьмы за нападение на несовершеннолетних девушек

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя поселка Явас, обвиняемого в совершении разбойного нападения на несовершеннолетних девушек.

По информации МВД по РМ, 27 марта этого года в дежурную часть полиции поступило заявление о разбойном нападении на двух юных особ 2007 и 2008 годов рождения. Преступление произошло вечером в поселке Явас. Мужчина ударил одну из потерпевших деревянной палкой, похитил у них сумочки и скрылся.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности нападавшего. По приметам, указанным потерпевшими, был составлен словесный портрет, опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения.

В результате, полицейским удалось выйти на злоумышленника - им оказался 61-летний местный житель. В ночь на 29 марта оперативники уголовного розыска задержали его в общежитии по месту проживания. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело по статье о разбое направлено в суд для рассмотрения по существу. По ней пожилой обвиняемый может получить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.