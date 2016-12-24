В Мордовии в рамках проекта «Трудоустройство бывших осужденных» работу нашли свыше 70-и бывших сидельцев

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15 июня в двух мордовских колониях - №4 и №12 состоялась презентация проекта «Трудоустройство бывших осужденных», который в настоящее время реализуется на территории Мордовии.
О преимуществах проекта рассказала региональный сервисный уполномоченный РМ Елена Семелева. Презентация прошла с участием ряда крупных работодателей республики - Саранского приборостроительного завода, АО «Тепличное», группы компаний «РМ Рейл» и других.
Как отмечалось, за 5 месяцев работы в рамках проекта уже трудоустроено 73 человека, в том числе жители других субъектов РФ, оставшиеся после освобождения трудиться на предприятиях Мордовии.
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