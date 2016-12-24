«РМ Рейл» на ПМЭФ заключила ряд долгосрочных соглашений о поставках продукции

Компания «РМ Рейл», ведущий производитель грузового подвижного состава России, заключила ряд стратегически важных соглашений о поставках продукции и подписала меморандумы о сотрудничестве с крупнейшими компаниями страны в рамках Петербургского международного экономического форума-2023.



Состоялось подписание меморандума о долгосрочном сотрудничестве между ООО «Торговый дом «РМ Рейл» и ООО «Газпромтранс», дочерней структурой ПАО «Газпром». Документ предусматривает заключение контрактов о поставке различных типов вагонов-цистерн в период 2024-2026 гг.



«РМ Рейл» пополнит транспортный парк одного из крупнейших производителей минеральных удобрений России крупной партией специализированных вагонов-цистерн. Соответствующее соглашение об этом также было подписано в рамках форума.



Интерес к инновационным вагонам-цистернам для перевозки сжиженных углеводородных газов проявил один из лидеров по добыче природного газа в России – компания «Новатэк». Обсуждение деталей сотрудничества продолжается.



ПМЭФ стал площадкой для расширения географии поставок продукции отечественных производителей в страны ближнего и дальнего зарубежья.



Реализация договоренностей, достигнутых на ПМЭФ, позволит «РМ Рейл» стать полноценным участником крупных инфраструктурных проектов, значимых для российской экономики. Это ценно не только как знак доверия и признания качества подвижного состава «РМ Рейл» на самом высоком уровне, но и как задел для развития на годы вперед.