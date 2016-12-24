Делегация Мордовии обсудила взаимодействие с АО «AB InBev Efes» на площадке ПМЭФ-2023

15 июня в ходе второго дня ПМЭФ-2023 состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правительства РМ Натальи Таркаевой с Президентом компании АО «AB InBev Efes» Оразом Дурдыевым.



Компания активно взаимодействует с Мордовией. По итогам 2022 года удалось переломить негативный тренд и увеличить объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики более чем на 30% по сравнению с 2021 годом. Такие результаты были достигнуты благодаря совместной работе компании с правительством региона.



В ходе встречи обсудили вопросы промышленной кооперации со стекольным заводом, вопросы нормативного регулирования рынков, планы компании на текущий и последующие годы.