Бывший проректор Мордовского университета Степан Гудожников получил срок за мошенничество

По информации прокуратуры РМ, в столице Мордовии суд вынес приговор бывшему проректору Мордовского университета 63-летнему Степану Гудожникову. Вместе с руководителем местной юридической фирмы «Сфера» Валерием Кичкиным он обвинялся в хищении денежных средств путем мошенничества.

По данным следствия, экс-проректор по капитальному строительству МГУ им. Н.П. Огарева Степан Гудожников «вытянул» со строительного подрядчика почти 2 миллиона рублей. Уголовное дело против ВУЗовского начальника было возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

В 2017 году мордовский университет проводил тендер на строительно-монтажные работы в здании возводимого общежития по улице Ворошилова в Саранске. В результате государственный контракт на 315 миллионов рублей достался фирме «СаранскТехПрибор». Директор фирмы Дмитрий Тюрин был вынужден «отблагодарить» проректора университета – свыше 1,9 миллиона рублей передавались «за обеспечение заключения государственного контракта, беспрепятственное принятие выполненных строительно-монтажных работ и за их своевременную оплату».

Но деньги передавались не пачками из рук в руки, а проходили через фирму-прокладку. Сначала «СаранскТехПрибор» перечислил денежные средства на счет юридической компании «Сфера». Директор Валерий Кичкин обналичил эту финансовую «благодарность» и передал немаленькую сумму проректору Гудожникову.

В итоге, как отмечалось в информации прокуратуры РМ, они похитили у строительной компании денежные средства путем обмана генерального директора, которому сообщили ложные сведения о возможности обеспечения победы в аукционе на выполнение работ по строительству общежития и последующее заключение с указанной организацией государственного контракта.

Судом также было установлено, что Гудожников в октябре 2017 года внес в официальные документы заведомо ложные сведения о выполненных коммерческой организацией работах в интересах университета на общую сумму более 3,5 млн рублей, тем самым придав им юридическую силу.

Что же касается Валерия Кичкина, он отвечал еще и за попытку содрать с фермера 1,8 млн рублей по фальшивой расписке. Эту аферу он пытался провернуть в паре с бывшем заместителем председателя Госсобрания РМ Виктором Печаткиным. Тот, кстати, за это мошенничество уже получил реальный срок.

В итоге, суд приговорил бывшего проректора университета Степана Гудожникова к 2 годам лишения свободы, Валерия Кичкина - к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.