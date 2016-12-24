Переселенцы из мегаполиса производят в мордовском селе экологические чистые продукты

Несколько лет назад в селе Шокша Теньгушевского района закипела фермерская жизнь. Глубинка преобразилась после переезда Марины Перфильевой и Марата Белякова. Они перебрались сюда из мегаполиса в поисках тишины и хорошей экологии. Домик в деревне принес долгожданное умиротворение, а немного погодя бывшие горожане завели хозяйство. Так появились их первые две козы. Народ из соседних сел узнал о заботливых животноводах и те, кто по разным причинам больше не мог самостоятельно содержать козу, попросту отдавал ее в добрые руки Марины и Марата.

Так, размеренная деревенская жизнь переселенцев постепенно превратилась в настоящую предпринимательскую деятельность - животноводы создали кооператив, который назвали «Мардарика». Секрет названия в любви друг к другу и к своему делу – Марина, Марат, дар и козы. Сегодня фермеры содержат большое козье стадо, насчитывающее несколько десятков голов. Молоко у них не пропадает, а идет в производство богатого витаминами сыра.

Но все не так просто – продавать такой продукт без сертификации нельзя, а оформление документов процесс сложный и трудоемкий, да и по карману ударяет. На помощь в решении проблемы пришел Центр «Мой бизнес». Обратившись сюда Марина узнала, что в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», Центр «Мой бизнес» РМ оказывает большой спектр бесплатных услуг для успешного развития дела. Так, на российском рынке появились сыры, чай и вяленое мясо мордовского бренда.

Сыр - это не просто вкусный продукт, а настоящая кладезь полезных веществ. К тому же козье молоко известно меньшей аллергенностью, при большей жирности. Сейчас Марина и Марат выпускают более 10 видов сыра, каждый рецепт в линейке – авторский. В качестве приправы выступают только натуральные продукты: мускат, чеснок, укроп, кунжут и орехи, томаты, черный перец и многое другое. Готовится сыр в оборудованной сыроварне. Новый производственный цех оснащен всей необходимой техникой и специальными помещениями, где продукт дозревает.

Для продления срока хранения, сыр помещают в герметичные баночки. В таком виде он может храниться до полугода. Когда про отменный продукт узнали в городах и соседних регионах, то стали просить отправить его по почте. Так и родилась идея реализовывать продукт почтовой доставкой, а это и надежно, и безопасно.

Помимо выпуска линейки сыров, травяных напитков и вяленого мяса, Марина и Марат еще и мастер-классы проводят. И это тоже в отдельном доме. До появления цеха он назывался «сырным», а теперь похож на настоящий музей. На окнах старинные занавески, на столе – шокшанская скатерть, перепелиные яички в гнезде, баночки со специями, самовар с баранками и многое другое.

Увидеть это вживую может каждый – специально для туристов организованы туры. С гостями помладше предприниматель проводит мастер-класс по изготовлению «пляшущих» соломенных козочек, с теми, кто более решителен – уроки дойки. Прогулка по пастбищу тоже в программе. Ну и, конечно, фото-сессия на память. Кстати, животные позируют не хуже людей. Так что впечатления останутся только самые позитивные.