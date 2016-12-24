В Саранске пройдут Чемпионаты органов безопасности ПФО по спортивному ориентированию и легкой атлетике

Соревнования посвящены памяти сотрудников ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга, а также приурочены к 100-летию со дня образования спортивного Общества «Динамо».

Открыл соревнования начальник УФСБ России по Республике Мордовия генерал-майор Дмитрий Лукьянов. Он поприветствовал участников, пожелал им побед и поблагодарил руководителей территориальных органов безопасности за то, что в сложный для нашей страны период они нашли возможность командировать спортивные сборные для участия в Чемпионатах.

На мероприятии присутствовали Министр внутренних дел по Республике Мордовия – председатель МРОО «ВФСО «Динамо» генерал-майор полиции Юрий Поляков, сотрудники и ветераны органа безопасности, а также родители майора Ненюкова В.И. и старшего лейтенанта Клюкина Е.А., уроженцев Мордовии, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

В состязаниях, которые пройдут с 13 по 16 июня 2023 года, примут участие более 160 представителей силовых ведомств в составе 21 команды из 11 городов ПФО (Нижнего-Новгорода, Кирова, Йошкар-Олы, Оренбурга, Пензы, Самары, Перми, Саратова, Ульяновска, Уфы и Саранска). Среди них 3 мастера спорта и 15 кандидатов в мастера спорта.