В Саранске следователи устанавливают обстоятельства гибели экс-солистки группы «Росичи» и травмирования ее 5-летней дочери

По информации Следственного комитета по РМ, днем 12 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле многоэтажного дома по улице Волгоградской в городе Саранске тела 34-летней местной жительницы с травмами, характерными для падения с высоты. Ее дочь в возрасте 5 лет с аналогичными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение и помещена в отделение реанимации.

Как сообщается, по факту получения травм малолетним ребенком следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Следствием также устанавливаются обстоятельства гибели женщины. При этом, в качестве приоритетной рассматривается версия о совершении матерью преступления в отношении ребенка.

В настоящее время следствием выясняются все причины, приведшие к трагедии. По данным правоохранительных органов, семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Следователем СК при осмотре изъяты предметы и объекты, имеющие доказательственное значение, назначены необходимые судебные экспертизы.

В СМИ уже сообщили, что погибшая прежде являлась солисткой известной в Мордовии группы «Росичи». После рождения ребенка и декретного отпуска 34-летняя Елизавета Кутурова не вернулась к творческой деятельности.

Женщина погибла на месте после падения с 10-го этажа, при этом сначала вниз из окна выпала ее пятилетняя дочь.

По информации родственников погибшей, супруг Елизаветы в момент трагедии находился в Москве, и сразу же после известия о случившемся выехал в Саранск.

Фото: vk.com/rosichi13