В Мордовии 17-летний юнец из Подмосковья в суде ответит за непристойную «фото-сессию» у «Вечного огня»

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Прокуратура республики сообщает об утвержденном обвинительном заключении по уголовному делу молодого человека, совершившего публичное осквернение символа воинской славы России в поселке Зубово-Поляна. 17-летнего жителя Московской области будут судить по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.
По данным следствия, 31 июля 2022 года юный кретин вместе с еще двумя несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, находились в поселке Зубова-Поляна около «Вечного огня» и памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
На глазах у граждан юноша стал публично позировать для фотоснимка в непристойном виде. Понятно, что это циничное фиглярствование оскверняло символы воинской славы России и оскорбляло память защитников Отечества. Юнца за эти деяния привлекли к уголовной ответственности.
Дело несовершеннолетнего обвиняемого сейчас уже направлено в Верховный Суд РМ для рассмотрения по существу. По соответствующей статье УК РФ ему грозит вплоть до пяти лет лишения свободы или штраф до пяти миллионов рублей.
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