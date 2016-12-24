В Мордовии 17-летний юнец из Подмосковья в суде ответит за непристойную «фото-сессию» у «Вечного огня»

Прокуратура республики сообщает об утвержденном обвинительном заключении по уголовному делу молодого человека, совершившего публичное осквернение символа воинской славы России в поселке Зубово-Поляна. 17-летнего жителя Московской области будут судить по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.



По данным следствия, 31 июля 2022 года юный кретин вместе с еще двумя несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, находились в поселке Зубова-Поляна около «Вечного огня» и памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



На глазах у граждан юноша стал публично позировать для фотоснимка в непристойном виде. Понятно, что это циничное фиглярствование оскверняло символы воинской славы России и оскорбляло память защитников Отечества. Юнца за эти деяния привлекли к уголовной ответственности.



Дело несовершеннолетнего обвиняемого сейчас уже направлено в Верховный Суд РМ для рассмотрения по существу. По соответствующей статье УК РФ ему грозит вплоть до пяти лет лишения свободы или штраф до пяти миллионов рублей.