В Мордовии на трассе М5 «Урал» в ДТП с грузовиком погибла пассажирка легковушки

По информации Госавтоинспекции республики, 10 июня в Зубово-Полянский район около полуночи на трассе М5 «Урал» произошло столкновение автомашины «Лада Приора» и «КАМАЗа» с прицепом.

56-летний водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и протаранил легковушку. В результате ДТП 47-летняя пассажирка «Приоры» скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков, 45-летний водитель данной автомашины с различными травмами был госпитализирован в Зубово-Полянскую районную больницу, у него взята кровь на анализ.

Управлявший «КАМАЗом» мужчина за рулем находился трезвым, в отношении него составлен административный материал за нарушение режима труда и отдыха водителем. На аварийном участке автодороги отмечен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствует горизонтальная дорожная разметка.