В День России уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой

Торжественная церемония, посвященная Дню России, состоялась 12 июня в Доме Республики. Высокие награды за заслуги в трудовой и общественной деятельности вручили жителям Мордовии, внесшим существенный вклад в безопасность страны, развитие и процветание региона, промышленных предприятий или организаций, сохранение духовно-нравственных ценностей. В церемонии награждения принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Сила государства, его независимость, нерушимость истории и традиций является основой благополучия каждого гражданина нашей великой страны, - подчеркнул Глава республики. - Под руководством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сегодня мы вместе создаем новую историю государства под флагом, цвета которого символизируют силу, веру, благородство и любовь к Родине. Эти качества во все времена помогали нам защищать нашу Отчизну и, конечно же, побеждать. Уверен, они помогут и сегодня победить нашим ребятам, принимающим участие в специальной военной операции».

Было отмечено, что достижением последних лет стало то, что Россия не прогибается перед коллективный западом, заставляет уважать себя. Все это позволяет россиянам чувствовать себя гражданами независимой страны. Патриотический дух укрепляет российский триколор – он объединяет весь русский мир в стремлении сделать Россию сильным государством. Вместе со всей страной активно развивается и Мордовия: в республике перестраивается экономика, сейчас предприятия работают на полную мощность.

Артём Здунов выразил особую благодарность лидеру государства Владимиру Путину: «Важнейшей опорой в достижении всех наших целей является помощь руководства страны, поддержка федерального центра, участие в реализации всех национальных проектов».

Глава Мордовии обратился к юным жителям региона, которым торжественно вручил паспорта гражданина Российской Федерации: «Помните, что вы живете и учитесь в государстве, воспитавшем многих ученых, писателей, художников, врачей, педагогов, которых знает весь мир. Наша страна первой покорила космос, а наши солдаты вернулись с победой из Берлина, освободили Родину и весь мир от фашизма. И сейчас наши воины доблестно продолжают дело прадедов. Россия – особая страна, не похожая ни на одну другую в мире. Дорогие ребята, всегда с гордостью несите звание гражданина России!»

Начиная церемонию вручения наград, Артём Здунов отметил: «Приятно, что сегодняшние лауреаты – люди разных поколений, разных направлений деятельности. Говорю каждому из вас «спасибо» за профессионализм, неравнодушное отношение к делу и ответственную гражданскую позицию. Каждый на своем посту вы приближаете Победу, развиваете страну и республику. Мы дорожим и гордимся нашей Россией!»

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специальных задач, медалями были отмечены участники специальной военной операции. Лейтенант Александр Кузин, награжденный орденом Славы Республики Мордовия II степени, сказал: «Каждый, кто выполняет свой долг в зоне СВО – настоящий герой. Моя награда – это награда всех моих боевых товарищей, моих земляков. Для нас важна поддержка и помощь, которую оказывает руководство республики, волонтеры. Мы сделаем все для Победы: враг будет разбит, Победа будет за нами!»

Знаки отличия «За смелость и отвагу» были вручены врачам-хирургам Республиканской клинической больницы № 4 Павлу Богдашкину и Юрию Орлову, оказывавшим медицинскую помощь жителям освобожденных территорий.

За достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой и Благодарностями Президента Российской Федерации были награждены лаборант Саранского завода «Резинотехника» Румия Сюбаева, машинист башенного крана ООО «Управление механизации и нулевых работ» Надежда Болдырева и машинист автогрейдера ООО «Комплекс-строй» Александр Видманов.

Орденом Славы Республики Мордовия II степени за выдающийся вклад в укрепление гражданского мира и сохранение духовно-нравственных и культурных традиций награжден Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. За особо выдающиеся заслуги в развитии агропромышленного комплекса республики орденом Славы Республики Мордовия I степени награжден директор АО «Старошайговагропромснаб» Анатолий Фролов – в честь полного Кавалера ордена Славы РМ прозвучал Гимн Республики Мордовия.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Мордовия» за многолетнюю творческую деятельность и большой вклад в развитие культуры присвоено ветерану Великой Отечественной войны, краеведу и путешественнику Валентину Крайнову. Как фотограф он запечатлел 226 городов и 64 страны, но главной темой его творческой профессии всегда оставалась столица родной республики – Саранск.

В своем ответном слове директор историко-социологического института МГУ имени Н.П. Огарёва Николай Арсентьев, награжденный орденом Славы Республики Мордовия II степени за заслуги в научно-исследовательской деятельности, отметил: «Мы работаем не ради наград, мы служим Отечеству!»

В этот день поздравления также прозвучали от Председателя Госсобрания РМ Владимира Чибиркина и Председателя Правительства РМ Дмитрия Позднякова. Они также вручили педагогам, врачам, служащим, рабочим, ветеранам награды за профессиональный труд на благо Мордовии и России.