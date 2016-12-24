«Фабрикант» из Казани ответит в саранском суде за хищение 2,5 миллионов рублей из бюджета Мордовии

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 36-летнего руководителя Фонда поддержки развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» из Казани, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2020 году директора Фонда в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» заключил договор с «Фондом поддержки предпринимательства Республики Мордовия» на оказание образовательных услуг. В рамках соглашения бизнес-школа фигуранта обязывалась обучить не менее 150 предпринимателей региона за немалую сумму в 2 млн 570 тысяч рублей.

В действительности услуги были оказаны всего 19 предпринимателям, а бюджетные средства на 2 млн 484 тысяч рублей были похищены обвиняемым и израсходованы им на личные нужды. Таким образом, бюджету Республики Мордовия был причинен ущерб в особо крупном размере.

Но основании собранных сотрудниками УФСБ материалов на «фабриканта» было возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Ленинским районным судом Саранска в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия мужчина вину признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб государству. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.