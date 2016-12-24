47-летний житель Саранска получил штраф за пост в соцсети с дискредитацией Вооруженных Сил РФ

Прокуратурой Ленинского района Саранска в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.

По информации надзорного ведомства, было установлено, что 47-летний житель Саранска в социальной сети «ВКонтакте» разместил информацию о намерении Вооруженных сил России насильственным путем захватить отдельные части Украины.

За противоправные действия по постановлению районного прокурора мужчина привлечен судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Как отмечается, в случае совершения правонарушителем в течение года аналогичного деяния ему грозит уголовная ответственность.