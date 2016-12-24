С начала года в Роспотребнадзор по РМ поступили 24 жалобы на качество питьевой воды

19 апреля в официальном паблике ВКонтакте «Республика Мордовия» в прямом эфире на вопросы граждан отвечала Руководитель Управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова.

Жители Октябрьского района Саранска продолжают жаловаться на неприятных запах в воздухе. «Контроль качества атмосферного воздуха является одним из самых важных разделов деятельности нашего Управления. Всего у нас в республике действует 28 мониторинговых точек, где ежеквартально проводятся соответствующие анализы. Ежегодно мы делаем около 15 тысяч исследований. Сегодня на рассмотрении в нашем ведомстве находится 3 жалобы на наличие неприятного запаха в районе Химмаша. С 14 апреля мы начали проводить среднесуточные исследования воздуха. Последние были закончены 18 апреля. По их результатам пока превышений в атмосферном воздухе вредных веществ выше предельно допустимой концентрации не зафиксировано», - отметила Татьяна Харитонова.

Поступило немало вопросов, касающихся качества питьевой воды. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РМ уточнила, что любой желающий может воспользоваться специальной Интерактивной картой, ввести туда интересующий адрес и узнать состояние системы водоснабжения, а также оценить безопасность воды в кране.

«С начала этого года в наше ведомство поступило 24 жалобы на качество питьевой воды. Ни одно обращение не остается без внимания. При необходимости после их рассмотрения мы подаем иски в суд об устранении выявленных нарушений. В 2022 году нами было подано 7 исковых заявлений – 2 из них в отношении МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» и 5 в отношении управляющих компаний. В этом году нами подано уже 5 исковых заявлений», - прокомментировала Татьяна Харитонова.

Она добавила, что качество питьевой воды, как правило, ухудшается после проведения ремонтных работ.

Во время прямого эфира шла речь и о принимаемых мерах по профилактике клещевых инфекций в наступившем сезоне. Первый укус клеща в этом году был зафиксирован 29 марта – на две недели раньше, чем в прошлом. На сегодняшний день в медучреждения обратились 17 человек, укушенных клещами, 5 из них дети.

«Наша республика не является эндемичной (неблагополучной) по клещевому энцефалиту. Но ежегодно фиксируется такое заболевание, как клещевой боррелиоз. К примеру, в 2022 году было зарегистрировано 29 таких случаев, 10 из них у детей. Поэтому в целях профилактики очень важно проводить противоклещевую обработку лесопарковых территорий, детских оздоровительных лагерей и других мест массового отдыха населения. В Саранске уже обработаны два парка – Пушкинский и Пролетарский. В выходные дни проводится обработка территорий детских дошкольных учреждений. Напомню, чтобы избежать укусов, для прогулок на природе лучше выбирать закрытую светлую однотонную одежду - на ней легче заметить клещей. Кроме того, нужно регулярно осматривать себя и детей», - посоветовала Татьяна Харитонова.

В завершении руководитель Управления Роспотребнадзора по РМ отметила, что все поступившие вопросы, которые не были озвучены в прямом эфире, будут отработаны и их авторы получат на них ответы.