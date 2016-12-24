Указом Главы РМ введен запрет на осуществление любительской и спортивной охоты на всей территории республики

По информации Минлесхоза РМ, в связи с высокой пожарной опасностью в лесах республики и введением особо противопожарного режима, Указом Главы Мордовии от 19.04.2023 года №122-УГ введен запрет на осуществление любительской и спортивной охоты на всей территории республики.

Как отмечается, данная мера будет действовать до улучшения пожароопасной обстановки. При этом, охотникам напоминают, что Кодексом административных правонарушений РФ за игнорирование запрета предусматриваются штрафы от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.



В свою очередь, за нарушения правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима на граждан также могут быть наложены штрафы от 40 до 60 тысяч рублей.