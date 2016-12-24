В Мордовии генетическое исследование позволило установить личность погибшей женщины

18 апреля 2014 года сотрудниками полиции в лесном массиве по улице Кочелаевской в городе Ковылкино были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно–медицинской экспертизы выяснилось, что они принадлежат неизвестной женщине.

По информации МВД по РМ, с целью установления личности погибшей сотрудниками уголовного розыска производилась сверка данных неопознанных лиц с поступающими ориентировками о разыскиваемых гражданах. Однако в течение долго периода времени совпадения выделенных генотипов не фиксировалось.

30 декабря 2022 года в дежурную часть Ковылкинского отдела полиции поступило заявление мужчины, который сообщил о розыске матери (1959 года рождения), с которой он утратил связь с 2010 года.

Примерно 10 лет назад женщина безвестно исчезла, однако до декабря 2022 года с целью ее розыска в правоохранительные органы никто не обращался. Возможно, это было связано с тем, что ранее она проживала с матерью, которая в последующем переехала в Пензенскую область.

Для установления личности погибшей были получены образцы крови заявителя и назначено исследование ДНК. Экспертно-криминалистическим центром МВД по РМ было установлено родство генетического профиля обратившегося в полицию мужчины с генетическими признаками костной ткани женщины, тело которой обнаружено в городе Ковылкино в 2014 году.