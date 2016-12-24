Автомобилистов не будут штрафовать за фото ветеранов на машинах в ходе акции «Бессмертный полк»

Информационный портал МВД Медиа информирует граждан об особенностях размещения изображений на транспортных средствах в дни проведения акции «Бессмертный полк».

«Традиционно в преддверии Дня Победы проходит патриотическая акция «Бессмертный полк». В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.

К акции могут присоединиться не только граждане, но и различные организации, использующие в своей профессиональной деятельности транспортные средства», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мат.

«В этой связи МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности.

Вместе с тем напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны», – уточнила Ирина Волк.