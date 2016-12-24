В Мордовии с 14 апреля по 31 августа 2023 года вводится особый противопожарный режим

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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Согласно Постановлению Правительства РМ на территории республики с 14 апреля по 31 августа 2023 года вводится особый противопожарный режим. Ограничительные меры применяются в целях снижения количества пожаров в населенных пунктах и лесных массивах.
Постановлением устанавливается запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и бытовых отходов на всей территории республики
Становится обязательной уборка территорий предприятий, а также прилегающих к жилым домам участков, от горючих отходов и мусора.
В сельских населенных пунктах необходима установка у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей
- на должностных лиц - от 30 до 60 тыс. рублей
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 60 до 80 тыс. рублей
- на юридических лиц - от 400 до 800 тыс. рублей.
Учитывая, что по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшее время на территории республики ожидается высокая (4 класс) пожарная опасность, для жителей региона будут действовать ограничения на посещение лесных массивов.
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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
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