В Мордовии с 14 апреля по 31 августа 2023 года вводится особый противопожарный режим

Согласно Постановлению Правительства РМ на территории республики с 14 апреля по 31 августа 2023 года вводится особый противопожарный режим. Ограничительные меры применяются в целях снижения количества пожаров в населенных пунктах и лесных массивах.

Постановлением устанавливается запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и бытовых отходов на всей территории республики

Становится обязательной уборка территорий предприятий, а также прилегающих к жилым домам участков, от горючих отходов и мусора.

В сельских населенных пунктах необходима установка у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей

- на должностных лиц - от 30 до 60 тыс. рублей

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 60 до 80 тыс. рублей

- на юридических лиц - от 400 до 800 тыс. рублей.

Учитывая, что по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшее время на территории республики ожидается высокая (4 класс) пожарная опасность, для жителей региона будут действовать ограничения на посещение лесных массивов.