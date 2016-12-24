Саранский предприниматель на «BMW» может угодить в колонию за попытку дать взятку инспектору ДПС

По информации МВД по РМ, 12 апреля около 15 часов на улице Ленина в Рузаевке инспекторами ДПС была остановлена машина «BMW» под управлением 35-летнего индивидуального предпринимателя из Саранска. При осмотре автомобиля полицейские установили, что передние стекла имеют тонировку.

За несоставление в отношении него административного материала за чрезмерную «темноту» стекол мужчина предложил инспекторам 500 рублей, что было расценено сотрудниками полиции как попытка дать взятку.

Несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной ответственности за данное деяние, водитель продолжил свои противоправные действия.

Полицейские незамедлительно доложили о коррупционном предложении в дежурную часть. В настоящий момент по данному факту назначено проведение экспертизы, по результатам которой органами дознания будет принято процессуальное решение.