В региональном отделении Народного фронта в Мордовии на днях завершится сбор 12-го гуманитарного груза

К благому делу по сбору гуманитарного груза постоянно подключаются организации, ведомства, представители бизнеса, а также простые граждане региона. В Народном фронте планируют сопровождать груз, как обычно - вплоть до подразделений мордовских бойцов.

Напоминаем, что необходимые вещи можно принести в региональное отделение НФ по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинеты 104, 114. По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефонам в Саранске: 8 (8342) 24-15-50, 24-08-69.

Также можно сделать перевод по реквизитам на сайте «Всё для победы!»: https://pobeda.onf.ru/requirements/mordoviya

Важно указать в назначении платежа – sbor.13 В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для участников СВО нашего региона.

Народный фронт выражает благодарность всем неравнодушным гражданам нашей республики за помощь, которую они оказывают для приближения победы.