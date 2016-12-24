В региональном отделении Народного фронта в Мордовии на днях завершится сбор 12-го гуманитарного груза

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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
К благому делу по сбору гуманитарного груза постоянно подключаются организации, ведомства, представители бизнеса, а также простые граждане региона. В Народном фронте планируют сопровождать груз, как обычно - вплоть до подразделений мордовских бойцов.
Напоминаем, что необходимые вещи можно принести в региональное отделение НФ по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинеты 104, 114. По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефонам в Саранске: 8 (8342) 24-15-50, 24-08-69.
Также можно сделать перевод по реквизитам на сайте «Всё для победы!»: https://pobeda.onf.ru/requirements/mordoviya
Важно указать в назначении платежа – sbor.13 В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для участников СВО нашего региона.
Народный фронт выражает благодарность всем неравнодушным гражданам нашей республики за помощь, которую они оказывают для приближения победы.
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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
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