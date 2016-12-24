Мордовия вошла в число регионов-лидеров по количеству сертификатов на органическую продукцию

Технологический суверенитет
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Роскачество впервые составило рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству органических сертификатов. Мордовия расположилась на 4 месте. Число выданных сертификатов в регионе - 17. На первом месте - Воронежская область, на втором - Краснодарский край, замыкает тройку лидеров Московская область.
Напомним, органический сертификат - это юридический документ, гарантирующий покупателям и продавцам, что продукция произведена в полном соответствии с органическими стандартами.
Всего в России за 3 года действия Федерального закона «Об органической продукции» оформлено 286 сертификатов соответствия. Отмечается, что число органических производителей и число сертификатов может отличаться, поскольку один производитель может иметь сразу несколько свидетельств на различные виды продукции.
Сегодня в Мордовии работают несколько сертифицированных производителей органической продукции: ООО «Ликероводочный завод «Саранский», ООО «БИОСФЕРА», ООО «Спиртовой завод «Кемлянский», КФХ ИП Лапшина Татьяна Ивановна, Муниципальное предприятие городского округа Саранск «Детская пищевая станция», КФХ ИП Крючкова Валентина Николаевна, ООО «Аривера».
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Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций
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