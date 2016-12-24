В Рузаевке столкнулись «Ауди» и машина скорой помощи: пациент медиков скончался в реанимации

Крым наш
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями мордовского землячества в Крыму
По информации Госавтоинспекции республики, 17 апреля в 16 часов 30 минут на перекрестке улиц Луначарского-Маяковского в городе Рузаевке произошло столкновение автомобиля «Ауди» и машины скорой медицинской помощи. В результате оба транспортных средства получили механические повреждения.
В момент столкновения в машине медиков Рузаевской ЦРБ с телесными повреждениями находился пациент, 1955 года рождения, который скончался при госпитализации в реанимационное отделение.
В настоящий момент с целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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