В Рузаевке столкнулись «Ауди» и машина скорой помощи: пациент медиков скончался в реанимации

По информации Госавтоинспекции республики, 17 апреля в 16 часов 30 минут на перекрестке улиц Луначарского-Маяковского в городе Рузаевке произошло столкновение автомобиля «Ауди» и машины скорой медицинской помощи. В результате оба транспортных средства получили механические повреждения.

В момент столкновения в машине медиков Рузаевской ЦРБ с телесными повреждениями находился пациент, 1955 года рождения, который скончался при госпитализации в реанимационное отделение.

В настоящий момент с целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.