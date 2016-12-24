«Мордовский фермер» получил срок за публичные призывы к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ

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52-летний житель Краснослободского района Мордовии выслушал приговор суда за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Противоправная деятельность этого персонажа в прошлом году была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.
По данным следствия, в феврале и марте прошлого года мужчина, используя радиопередающее оборудование с дальностью трансляции до 10 тысяч километров и позывной «Мордовский фермер», в открытом радиоэфире осуществлял публичные призывы к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ, применения к ним пыток, а также к убийству лиц, поддерживающих политическое руководство страны.
Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
После предъявления обвинения мужчина свою вину признал частично. Ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.
Решением Центрального окружного военного суда фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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