«Мордовский фермер» получил срок за публичные призывы к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ

52-летний житель Краснослободского района Мордовии выслушал приговор суда за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Противоправная деятельность этого персонажа в прошлом году была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.

По данным следствия, в феврале и марте прошлого года мужчина, используя радиопередающее оборудование с дальностью трансляции до 10 тысяч километров и позывной «Мордовский фермер», в открытом радиоэфире осуществлял публичные призывы к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ, применения к ним пыток, а также к убийству лиц, поддерживающих политическое руководство страны.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

После предъявления обвинения мужчина свою вину признал частично. Ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Решением Центрального окружного военного суда фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.