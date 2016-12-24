Национальная библиотека им. А.С. Пушкина запускает акцию по сбору книг для новых регионов России

20 апреля в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина стартует акция «Книжный марафон добра» по сбору книг для новых субъектов Российской Федерации и участников СВО. Принять в ней участие могут все желающие. Для этого до 15 мая нужно принести любое издание в Пушкинку и оставить на специальной полке, которая установлена во втором корпусе при входе в библиотеку (ул. Б. Хмельницкого, 26).

«Книги нужны разные - русская и зарубежная классика, произведения советских и российских писателей, научно-популярная и духовная литература и т.д. Единственное условие – издания должны быть в хорошем состоянии», - уточняют организаторы.

Стоит отметить, что это благотворительное мероприятие приобрело региональный масштаб. Инициативу передачи книг в новые регионы поддержали не только жители и организации Саранска, но и муниципальные библиотеки Мордовии. Вся собранная литература будет передана читателям новых регионов России.