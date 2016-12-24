Выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров создали более 3 тысяч предприятий и свыше 85 тысяч новых рабочих мест

При реализации проектов выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров, которую курирует Минэкономразвития, 60% организаций получили прибыль, а 40% сократили издержки. Такие результаты показало исследование Аналитического центра при Правительстве РФ.

В исследовании участвовали более 1,6 тысяч респондентов, проходивших подготовку по Президентской программе в 2019 — 2022 учебных годах. Практически каждый третий специалист полностью реализовал свой проект, который разрабатывал в процессе обучения.

Президентская программа является практико-ориентированной и проекто-ориентированной. В процессе обучения слушатель разрабатывает проект развития направившей его организации, нацеленный на решение актуальных задач предприятия, или собственный бизнес-проект. Проектная деятельность слушателей способствует быстрой и эффективной интеграции полученных навыков и знаний в производственные процессы и росту экономической эффективности предприятий, что, в свою очередь, стимулирует развитие экономики регионов и всей страны.

В ходе выполнения проектного задания 28% респондентов смогли привлечь инвестиции в свою организацию, в том числе 13% — на сумму свыше 10 млн рублей. Пятая часть респондентов (20%) отметили, что удалось создать новые рабочие места. Всего за три года в ходе реализации проектов респондентов было создано около 3,2 тысяч рабочих мест.

Порядка 5% участников исследования оценили полученную от проектов прибыль более чем в 100 млн рублей, 12% — в диапазоне от 10 до 100 млн рублей. У половины участников опроса проект окупился в срок от года до двух лет. При этом у 20% респондентов проект окупился за 3–6 месяцев, ещё у 20% — за год.

«За время действия программы обучение прошли более 112 тысяч специалистов, почти 16,5 тысяч человек стажировались за рубежом. Выпускники программы создали более 3 тысяч предприятий и свыше 85 тысяч новых рабочих мест. Подготовка в рамках Президентской программы способствует реализации как небольших проектов, так и предусматривающих серьезные и долгосрочные вложения. Показательно, что доля инвестиций в категории «от 10 до 100 млн рублей» постепенно растет, что может свидетельствовать об увеличении масштабов проектов, в которых заинтересовано руководство направляющих организаций», - отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

В качестве главного результата обучения более 30% респондентов указали новые профессиональные знания; 25% опрошенных отметили, что Программа способствовала развитию новых компетенций; 41% выпускников установили новые деловые контакты.

«Президентская программа стала настоящим социальным лифтом для жителей регионов: 16% выпускников по итогам обучения получили повышение до руководителя высшего звена, 26% респондентов отметили увеличение доходов», - рассказал Алексей Бункин, директор оператора программы — Федерального ресурсного центра.

Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется с 1998 года. На сегодняшний день в ней принимают участие 62 региона России. В рамках программы руководители высшего и среднего звена, а также собственники бизнеса проходят обучение в ведущих российских университетах на условиях софинансирования из государственного бюджета. Зачисление слушателей происходит по результатам конкурсного отбора в рамках региональных квот.

Мордовия участвует в подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках Президентской программы с 1998 года. За период с 1998 по 2022 год выпуск составил 759 специалистов.

Обучение проводится на основе разработанной программы профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент».

85 участников Программы прошли стажировку в зарубежных компаниях, 17 участников стажировались на российских предприятиях.