В Мордовии лишенный прав 22-летний водитель учинил ДТП, в котором получили травмы 3 человека

По информации Госавтоинспекции республики, 15 апреля в Старошайговском районе Мордовии начинающий, но уже лишенный прав водитель учинил ДТП, в котором получили травмы три человека.

Как сообщается, в 20 часов 20 минут на улице Дачной в селе Старое Акшино 22-летний парень (стаж у него с 2021 года), лишенный водительских прав, за рулем автомашины «Киа K5» не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением - иномарка вылетела в правый по ходу движения придорожный кювет и врезалась в забор.

В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров автомашины - 16-летняя девочка и 42-летний мужчина, которые были госпитализированы в лечебные учреждения. У водителя взята кровь на анализ.