Музей имени Эрьзи с 18 апреля запускает пешеходный квест «По следам Иненармунь» («По следам Великой Птицы»)

В квесте будут представлены архитектура, живопись, скульптура, фотографии, костюмы, предметы быта и декоративно-прикладного искусства мокши и эрзи. Участники с помощью «книжки-бродилки» узнают интересные факты о достопримечательностях Саранска, пройдут по самым красивым улицам столицы Мордовии, посетят два музея – главное здание музея им. С.Д. Эрьзи и музей мордовской народной культуры. А в финале смогут найти бесценное сокровище.



«Музей Эрьзи первым в Мордовии запустил пешеходный квест, посвященный богатейшей культуре мокши и эрзи. Мы создали квест-бук, который в увлекательной форме расскажет жителям и гостям Саранска о том, что национальная культура нашего региона - это ярко, интересно и это то, чем нужно гордиться!

Пройдя квест, жители и гости столицы Мордовии получат массу позитивных эмоций, проведут время интересно и с пользой. А главное, музейное пространство, Саранск и культура Мордовии предстанут перед ними в новом свете. Будет интересно и детям, и взрослым», - подчеркнула автор квеста, научный сотрудник научно-исследовательского отдела музея им. С.Д. Эрьзи Алена Елисова.



Для участия в квесте нужно предварительно записаться по телефону 8 (834) 247-80-94 или 8 (903) 325-88-99. Действует Пушкинская карта.