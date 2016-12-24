Артём Здунов: «Пусть мордовский народ живет в веках, с гордостью говорит на родных языках!»

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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
Во многих уголках России 16 апреля будет отмечаться День мордовских языков. Этот праздник стал доброй традицией для нашего многонационального государства. Практически нет региона в России, где не проживали бы люди, для которых мокшанский и эрзянский языки родные. В преддверии этого праздника Глава Мордовии Артём Здунов поздравил всех представителей мордовского народа – тех, кто хранит родной язык и культуру.
«В языке – и самосознание любого народа, и его достижения, мудрость, и духовные ценности предков, и наше мировоззрение, - сказал руководитель региона, озвучив часть своего обращения на эрзянском языке. – С любви к родному языку начинается воспитание любви к Родине у наших детей и молодежи. На нашей республике лежит особая ответственность за сохранение мордовской культуры, языков, традиций. Здесь создаются условия, чтобы с самого детства человек был погружен в стихию родной культуры, оказывается системная поддержка тем, кто сохраняет национальные традиции, самобытные творческие коллективы, фольклор, народные промыслы и ремесла».
Во многом этому способствует региональная программа по сохранению и развитию национальной культуры и языков, утвержденная по инициативе Артёма Здунова в 2021 году. В текущем году республика станет площадкой для общественно-политических и этнокультурных мероприятий всероссийского и международного уровня. Это и молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе», и форум угро-финских народов «Молодежь в этнокультурном пространстве».
Было отмечено, что ключевую роль в сохранении родных языков играет школа. Именно здесь должна формироваться образовательная среда, которая приобщит детей к традициям мордовского народа и изучению родных языков. Этот год отмечен юбилейными датами плеяды деятелей культуры, которые внесли значимый вклад в сохранение родного языка: 100-летие со дня рождения мокшанского поэта-прозаика Александра Малькина и эрзянского поэта-прозаика Ивана Пиняева, 125-летие со дня рождения эрзянского поэта и педагога Ильи Кривошеева. Все это будет учтено в образовательных и воспитательных программах.
Особое внимание было уделено деятельности национальных организаций, которые в своей работе должны ориентироваться на общероссийскую повестку – оказывать поддержку участникам спецоперации, выстраивать интеграцию с проектами крупнейших организаций, созданных по инициативе Президента России Владимира Путина.
«Для нашей страны национальный вопрос, без преувеличения, имеет фундаментальную основу. Сегодня обращение к корням и традициям предков, межнациональное согласие имеют особую значимость для укрепления единства нации и государства, это гарант нашей безопасности. Поэтому нам так важно учиться друг у друга, сохранять взаимное уважение и межкультурный диалог, развивать наш язык и культуру. Желаю, чтобы мордовский народ жил в веках, с гордостью говорил на родных языках», - подчеркнул Артём Здунов.
Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин поблагодарил писателей и журналистов, пишущих на родных языках. Он отметил, что этот праздник объединяет тех, чья судьба связана с мордовским народом, чьи корни находятся на благодатной мордовской земле. «Знание родного языка – это богатство! Мордовский народ внес большой вклад в социально-экономическое развитие России и Мордовии, верой и правдой служил и служит нашему Отечеству», - сказал Владимир Чибиркин.
«Более 200 языков и наречий в нашей стране. Среди них на протяжении веков мокшанский и эрзянский языки являются олицетворением мордовского народа. Они не растворились, не потеряли себя и сегодня являются яркими представителями языкового многообразия нашей страны. Язык надо любить, его надо знать и говорить на нем, стремиться изучать его», - сказал сенатор Совете Федерации РФ, Председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Пётр Тултаев. Он подчеркнул, что при участии лидера региона ведется большая работа по сохранению родных языков, в том числе по их представленности в интернет-пространстве.
В ходе торжественного мероприятия состоялось вручение наград – были отмечены многие деятели культуры, педагоги республики. Благодарность Президента Российской Федерации получил председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин за активную общественную деятельность и большой личный вклад в развитие культуры, языка и традиций мордовского народа. Он в свою очередь отметил, что в Мордовии многое делается для развития языков, учреждена премия «Национальное достояние Республики Мордовия». Юрий Мишанин поблагодарил педагогов республики за работу с подрастающим поколением, а также Главу Мордовии за налаживание связей с земляками во многих уголках страны.
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