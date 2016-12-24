Артём Здунов: «Пусть мордовский народ живет в веках, с гордостью говорит на родных языках!»

Во многих уголках России 16 апреля будет отмечаться День мордовских языков. Этот праздник стал доброй традицией для нашего многонационального государства. Практически нет региона в России, где не проживали бы люди, для которых мокшанский и эрзянский языки родные. В преддверии этого праздника Глава Мордовии Артём Здунов поздравил всех представителей мордовского народа – тех, кто хранит родной язык и культуру.

«В языке – и самосознание любого народа, и его достижения, мудрость, и духовные ценности предков, и наше мировоззрение, - сказал руководитель региона, озвучив часть своего обращения на эрзянском языке. – С любви к родному языку начинается воспитание любви к Родине у наших детей и молодежи. На нашей республике лежит особая ответственность за сохранение мордовской культуры, языков, традиций. Здесь создаются условия, чтобы с самого детства человек был погружен в стихию родной культуры, оказывается системная поддержка тем, кто сохраняет национальные традиции, самобытные творческие коллективы, фольклор, народные промыслы и ремесла».

Во многом этому способствует региональная программа по сохранению и развитию национальной культуры и языков, утвержденная по инициативе Артёма Здунова в 2021 году. В текущем году республика станет площадкой для общественно-политических и этнокультурных мероприятий всероссийского и международного уровня. Это и молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе», и форум угро-финских народов «Молодежь в этнокультурном пространстве».

Было отмечено, что ключевую роль в сохранении родных языков играет школа. Именно здесь должна формироваться образовательная среда, которая приобщит детей к традициям мордовского народа и изучению родных языков. Этот год отмечен юбилейными датами плеяды деятелей культуры, которые внесли значимый вклад в сохранение родного языка: 100-летие со дня рождения мокшанского поэта-прозаика Александра Малькина и эрзянского поэта-прозаика Ивана Пиняева, 125-летие со дня рождения эрзянского поэта и педагога Ильи Кривошеева. Все это будет учтено в образовательных и воспитательных программах.

Особое внимание было уделено деятельности национальных организаций, которые в своей работе должны ориентироваться на общероссийскую повестку – оказывать поддержку участникам спецоперации, выстраивать интеграцию с проектами крупнейших организаций, созданных по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Для нашей страны национальный вопрос, без преувеличения, имеет фундаментальную основу. Сегодня обращение к корням и традициям предков, межнациональное согласие имеют особую значимость для укрепления единства нации и государства, это гарант нашей безопасности. Поэтому нам так важно учиться друг у друга, сохранять взаимное уважение и межкультурный диалог, развивать наш язык и культуру. Желаю, чтобы мордовский народ жил в веках, с гордостью говорил на родных языках», - подчеркнул Артём Здунов.

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин поблагодарил писателей и журналистов, пишущих на родных языках. Он отметил, что этот праздник объединяет тех, чья судьба связана с мордовским народом, чьи корни находятся на благодатной мордовской земле. «Знание родного языка – это богатство! Мордовский народ внес большой вклад в социально-экономическое развитие России и Мордовии, верой и правдой служил и служит нашему Отечеству», - сказал Владимир Чибиркин.

«Более 200 языков и наречий в нашей стране. Среди них на протяжении веков мокшанский и эрзянский языки являются олицетворением мордовского народа. Они не растворились, не потеряли себя и сегодня являются яркими представителями языкового многообразия нашей страны. Язык надо любить, его надо знать и говорить на нем, стремиться изучать его», - сказал сенатор Совете Федерации РФ, Председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Пётр Тултаев. Он подчеркнул, что при участии лидера региона ведется большая работа по сохранению родных языков, в том числе по их представленности в интернет-пространстве.

В ходе торжественного мероприятия состоялось вручение наград – были отмечены многие деятели культуры, педагоги республики. Благодарность Президента Российской Федерации получил председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин за активную общественную деятельность и большой личный вклад в развитие культуры, языка и традиций мордовского народа. Он в свою очередь отметил, что в Мордовии многое делается для развития языков, учреждена премия «Национальное достояние Республики Мордовия». Юрий Мишанин поблагодарил педагогов республики за работу с подрастающим поколением, а также Главу Мордовии за налаживание связей с земляками во многих уголках страны.