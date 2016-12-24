В Саранске опубликовали перечень домов, жители которых с июля начнут платить за капитальный ремонт

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По информации Администрации города, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у жителей нижеперечисленных домов, попавших под условия трехлетней отсрочки платежа, наступает с 8 июля 2023 года:
- пр. 60 лет Октября, д. 2, корп. 4
- пр. 60 лет Октября, д. 2, корп. 6
- пр. 60 лет Октября, д. 2, корп. 7
- пр. 60 лет Октября, д. 2, корп. 8
- ул. Победы, д. 26
- ул. Победы, д. 26, корп. 1
- ул. Солнечная, д. 19, корп. 1
- ул. Солнечная, д. 19, корп. 2
- ул. Солнечная, д. 19, корп. 3
- ул. Псковская, д. 13
- ул. 1-я Набережная, д. 54
- ул. Большевистская, д. 126
- ул. Волгоградская, д. 74
- ул. Васенко, д. 7Г
- ул. Васенко, д. 7Г, корп. 1
- ул. Васенко, д. 7Г, корп. 2
- ул. Гагарина, д. 79
- ул. Кирова, д. 19
- ул. Кирова, д. 19Б
- ул. Косарева, д. 48
- ул. Красноармейская, д. 19
- ул. Победы, д. 20А
- ул. Старопосадская, д. 23
- ул. Юрия Святкина, д. 3
- ул. Сураева-Королева, д. 2
Если собственники помещений в многоквартирных домах не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован (например, не открыт специальный счет), орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора.
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Артём Здунов доложил Президенту России о запуске в Саранске производства активных фармацевтических субстанций
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