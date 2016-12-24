В Саранске опубликовали перечень домов, жители которых с июля начнут платить за капитальный ремонт

По информации Администрации города, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у жителей нижеперечисленных домов, попавших под условия трехлетней отсрочки платежа, наступает с 8 июля 2023 года:

- пр. 60 лет Октября, д. 2, корп. 4

- пр. 60 лет Октября, д. 2, корп. 6

- пр. 60 лет Октября, д. 2, корп. 7

- пр. 60 лет Октября, д. 2, корп. 8

- ул. Победы, д. 26

- ул. Победы, д. 26, корп. 1

- ул. Солнечная, д. 19, корп. 1

- ул. Солнечная, д. 19, корп. 2

- ул. Солнечная, д. 19, корп. 3

- ул. Псковская, д. 13

- ул. 1-я Набережная, д. 54

- ул. Большевистская, д. 126

- ул. Волгоградская, д. 74

- ул. Васенко, д. 7Г

- ул. Васенко, д. 7Г, корп. 1

- ул. Васенко, д. 7Г, корп. 2

- ул. Гагарина, д. 79

- ул. Кирова, д. 19

- ул. Кирова, д. 19Б

- ул. Косарева, д. 48

- ул. Красноармейская, д. 19

- ул. Победы, д. 20А

- ул. Старопосадская, д. 23

- ул. Юрия Святкина, д. 3

- ул. Сураева-Королева, д. 2



Если собственники помещений в многоквартирных домах не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован (например, не открыт специальный счет), орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора.