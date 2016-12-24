14 апреля в Саранске прошла пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского рейтингового голосования за объекты благоустройства. На встрече с журналистами присутствовали и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Иван Петуров и директор Центра компетенций в сфере ЖКХ и энергетики Екатерина Макарова.

«С 15 апреля по 31 мая каждый желающий сможет отдать свой голос за парки, площади, скверы, аллеи, которые нуждаются в реконструкции. В этом году от Мордовии во Всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства будут участвовать 35 общественных территорий», - уточнил Иван Петуров.

В голосовании примут участие Саранск, Рузаевка, Ардатов, Краснослободск, Ковылкино, Темников, Торбеево, Зубово-Поляна, Троицкое, Красносельцовское, Парапинское, Кочкуровское, Лямбирское, Ромодановское и Теньгушевское сельские поселение.



Проголосовать за территории этих населенных пунктов можно несколькими способами - на сайте 13.gorodsreda.ru, а также через личный кабинет на портале Госуслуги, выбрав раздел «Общественное голосование за объекты благоустройства». Сделать это также можно через волонтеров - адреса их штабов будут опубликованы 15 апреля в официальных пабликах администраций районов, участников голосований и в паблике Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ.

Напомним, одним из этапов подготовки к голосованию стал отбор наиболее значимых территорий (не более трех). Для этого муниципалитеты проводили с жителями общественные обсуждения и с учетом мнения граждан определяли перечень для вынесения на рейтинговое голосование.



Всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Цель проекта – к 2030 году улучшить качество городской среды в 1,5 раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.

С начала реализации проекта с 2019 года по 2022 год на территории Мордовии было благоустроено 38 общественных пространств на общую сумму 1 млрд 212 млн рублей. В 2023 году в республике будет благоустроено 9 общественных территорий на общую сумму 174 млн рублей.