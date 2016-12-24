В Мордовии продолжает действовать запрет на использование дронов и беспилотных воздушных судов в личных целях

Репортер

Напоминаем, в Мордовии в настоящее время действует запрет на использование коптеров и других воздушных беспилотных судов. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность.

Соответствующий указ Глава Мордовии Артём Здунов подписал 10 ноября 2022 года.

Ознакомиться с документом можно по ссылке:  https://clck.ru/33EviB

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Крым наш

Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями мордовского землячества в Крыму

1
Заказать рекламу
1
1
1