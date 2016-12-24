В Мордовии продолжает действовать запрет на использование дронов и беспилотных воздушных судов в личных целях

Крым наш
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями мордовского землячества в Крыму
Напоминаем, в Мордовии в настоящее время действует запрет на использование коптеров и других воздушных беспилотных судов. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность.
Соответствующий указ Глава Мордовии Артём Здунов подписал 10 ноября 2022 года.
Ознакомиться с документом можно по ссылке: https://clck.ru/33EviB
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