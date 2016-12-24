В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели рейды на предмет соблюдения правил парковки транспорта на местах для инвалидов

Как отмечается в сообщении, в связи с тем, что места для парковки людей с ограниченными возможностями здоровья располагаются в непосредственной близости к различным организациям и торговым центрам, многие вполне здоровые автолюбители занимают их незаконно.

В ходе мероприятия было выявлено шесть нарушений правил остановки или стоянки в местах, отведенных для инвалидов. Транспортные средства были эвакуированы на специализированную стоянку, по одному факту был составлен административный материал на месте правонарушения.

В Госавтоинспекции МВД по РМ напоминают: водители транспортных средств, занимающие парковочные места для инвалидов, привлекаются к административной ответственности по ч. 2 статьи 12.19 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей, при этом предусмотрено задержание транспортного средства и перемещение его на специализированную автостоянку.