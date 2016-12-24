В Мордовии проводится Региональный этап чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограничениями по здоровью

В Мордовии с 13 по 25 апреля пройдет Региональный этап чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

На базах 7 профессиональных образовательных организаций состоятся соревновательные мероприятия по 18 компетенциям для нескольких категорий - школьники, студенты, специалисты.