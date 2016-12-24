В Саранске задержанный 46-летний мужчина пожаловался на телесные повреждения, полученные в отделе полиции

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По информации полицейского ведомства, оперативниками собственной безопасности МВД по РМ проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника дежурной части отдела полиции №4 УМВД России по го Саранск к противоправным действиям.
Предварительно установлено, что 30 марта в ночное время сотрудниками Росгвардии в дежурную часть отдела полиции из заведения общественного питания был доставлен 46-летний мужчина. Со слов указанных должностных лиц, задержанный совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). В дальнейшем правонарушитель обращался за медицинской помощью. При этом он сообщил, что телесные повреждения ему нанесли правоохранители.
В настоящее время по данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
В свою очередь Следственный комитет по РМ сообщил, что Пролетарским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении помощника оперативного дежурного дежурной части отдела полиции за превышение должностных полномочий.
Судом по ходатайству следователя СК в отношении сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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