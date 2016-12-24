В Мордовии волонтеры «Единой России» и молодогвардейцы проводят для пожилых людей акцию «Чистые окна»

В рамках акции «Чистые окна» волонтеры «Единой России» и молодогвардейцы помогают пенсионерам помыть окна, убрать дом к светлому празднику Пасхи. После выполнения основных задач, ребята беседуют с пожилыми людьми, рассказывают о себе, о деятельности «Молодой Гвардии», слушают интересные истории из жизни представителей пожилого поколения.



«Те положительные эмоции, которые дает общение с пожилыми людьми, не передать словами. Можно очень долго и много работать, но тот опыт и те ощущения, которые нам дает волонтерская деятельность, не купишь ни за какие деньги», - поделилась своими впечатлениями активист регионального штаба Светлана Пахомова.