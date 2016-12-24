За три месяца этого года в Мордовии зафиксировано 15 заведомо ложных сообщений о минировании зданий и сооружений

УФСБ России по Республике Мордовия совместно с сотрудниками регионального МВД и бойцами Росгвардии установлен и задержан житель региона, направивший заведомо ложное сообщение с угрозами совершения террористического акта.

В феврале текущего года парень направил на единый номер вызова экстренных оперативных служб смс-сообщение о минировании, расположенного в Саранске объекта железнодорожного транспорта.

В результате сообщения, было проведено оцепление и обследование указанного учреждения специалистами-взрывотехниками Управления Росгвардии и кинологами МВД. В ходе осмотра зданий и прилегающих территорий взрывных устройств и составляющих компонентов к ним не обнаружено. В дальнейшем было установлено, что отправителем «взрывного» сообщения является 21-летний житель поселка Кадошкино. Следственными органами в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Как отмечается, за три месяца этого года в Мордовии зафиксировано 15 заведомо ложных сообщений террористического характера. Из них три были направлены с использованием телефонной связи, 4 через IP-телефонию, 8 посредством электронных почтовых ящиков. По указанным фактам двое граждан привлечены к административной ответственности, следователями полиции возбуждено 10 уголовных дел по ст. 207 УК РФ.

Объектами потенциальной угрозы совершения террористического акта выступали здания органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных учреждений, объекты промышленности, торговли и транспортной инфраструктуры.

Все сообщения носили заведомо ложный характер, взрывных устройств и взрывчатых веществ в ходе осмотров мест происшествия не обнаружено.

Следует напомнить, что за распространение заведомо ложных сообщений с угрозами совершения террористических актов предусмотрена уголовная ответственность, по которой обвиняемым грозит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, ограничения свободы или принудительных работ сроком до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет.