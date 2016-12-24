Волго-Вятский банк Сбербанка продемонстрировал рост клиентской базы во всех сегментах в 2022 году

Состоялся открытый диалог журналистов с Председателем Волго-Вятского банка Сбербанка* Петром Колтыпиным. Модератором беседы выступила известный российский журналист, бизнес-тренер и автор книг-бестселлеров Нина Зверева.

Петр Колтыпин и Нина Зверева обсудили, как в Сбере выстраивается работа с региональными властями, почему «цифровой» переход клиентов является одной из ключевых задач банка, какие образовательные треки для общества предлагает Сбер и как банк развивает эколого-социальную повестку на территориях.

Петр Колтыпин рассказал о росте клиентской базы Волго-Вятского банка Сбербанка в 2022 году. По словам Председателя территориального банка, рост активной клиентской базы в розничном блоке за 2022 год составил 0,7%, в корпоративном блоке увеличение произошло на 2%, в основном, за счёт прироста активных клиентов малого бизнеса.

«В 2022 году мы обеспечили качественную поддержку и населению, и бизнесу. Подчеркну, что размещали средства мы в 2,7 раза больше, чем привлекали средства граждан и бизнеса. Надежность, которую Сбер продолжал демонстрировать даже в самых непростых экономических условиях, помогла сохранить лояльность клиентов и привлечь новых», - подчеркнул Петр Колтыпин.

Петр Колтыпин рассказал журналистам о предстоящем юбилейном Зеленом марафоне, который пройдет 20 мая во всех регионах присутствия Волго-Вятского банка* Сбербанка, в том числе и в Саранске.

«Для меня преодоление беговых дистанций в городах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка является частью погружения в культуру и самобытность города, что необходимо для выстраивания качественной работы на местах», – сказал Петр Николаевич.

Зарегистрироваться на Зеленый марафон-2023 можно на сайте забега.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.