Более 160 человек от Мордовии подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Всего с момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило более 40 тысяч заявок из всех регионов России и 61 государства. О промежуточных итогах регистрации рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Конкурс стартовал 4 апреля. Мы внимательно следим за ходом регистрации и видим интерес к конкурсу из разных уголков мира. Активно участвуют жители новых субъектов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент более 65% конкурсантов – опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% – участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10% заявок, а участники старше 51 года – 5%», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора Президентской Академии Алексей Комиссаров.

Кроме того, он отметил, что регистрации приходят от участников, представляющих различные профессиональные области: более 12% заявок получены от управленцев из сферы промышленности, 8% заявок – от руководителей сферы образования. 7% участников – из отрасли строительства и архитектуры, еще 7% представляют информационные технологии, телекоммуникации и связь, 6% – сферу предпринимательства. 5% заявок поступило от управленцев из сферы здравоохранения и медицины, еще 5% – из сферы торговли.

«Жители Центральной России традиционно проявляют наибольшую активность – они подали 37% от общего числа заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (15%). Далее идут Северо-Западный (12%), Уральский (9%), Сибирский (9%), Южный (8%), Северо-Кавказский (4%) и Дальневосточный (4%) федеральные округ», – рассказал Алексей Комиссаров и отметил, что российские регионы активно поддерживают конкурс.

В топ-5 регионов по количеству регистраций за это время вошли: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область, Тюменская область. От Республики Мордовия в настоящее время подано 163 заявки.

Как отмечает председатель Общественной палаты Мордовии Иван Капитонов, сегодня республике, как и стране в целом, необходимые такие кадровые проекты.

«21 век предъявляет серьёзные требования ко многим сторонам жизни общества, прежде всего, к качеству производимой продукции, принятию решений, профессионализму руководителей. Конкурс «Лидеры России» – честный и открытый. Он даёт возможность многим управленцам заявить о себе. На первый план выходят такие качества, как воля, характер, интеллект, желание служить Родине. Совместно с конкурсом «Моя Мордовия», «Лидеры России» помогают эффективно находить высококвалифицированных управленцев», – подытожил Иван Капитонов.

В этом сезоне добавлен новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще – карьерные консультации и сопровождение.

Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф