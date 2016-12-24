В рамках проекта «Чистая вода» в Мордовии предусмотрено строительство или модернизация 7 объектов питьевого водоснабжения

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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
В 2022 году построено два таких объекта – водозаборный узел и станция водоочистки в селе Лямбирь по ул. Гражданская и система водоснабжения в поселке Атяшево.
В марте 2023 года в городе Ардатов введена в эксплуатацию станция водоочистки производительностью 600 куб. м/сут.
Кроме того, в текущем году планируется провести реконструкцию водозабора и сетей водоснабжения в городе Ковылкино и начать строительство сетей водоснабжения в селе Кемля по ул. Советская.
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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
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