В Мордовии бывший сотрудник полиции ответит в суде за взятки от похоронной конторы

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В Мордовии бывший полицейский участковый предстанет перед судом по обвинению в получении взяток от представителей ритуального агентства. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.
По данным следствия, с июня 2020 по июль 2021 года фигурант уголовного дела, состоявший на тот момент в должности участкового уполномоченного полиции, получил от работников похоронной конторы взятки за оперативное оповещение об умерших и месте нахождения их тел. Офицер сообщил служебную и конфиденциальную информацию о фактах смерти не менее 24 граждан, получив за это на банковские карты 45 тысяч рублей. Как отмечается, в ходе следствия свою вину обвиняемый признал полностью.
При этом, уголовное дело в отношении руководителя ритуального агентства и его подчиненных еще находится в производстве. Кроме бывшего полицейского они обвиняются в даче взяток и врачу республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.
По версии следствия, индивидуальный предприниматель совместно с подчиненными работниками (действуя в составе организованной группы) с целью получения максимальной прибыли от предпринимательской деятельности передавали взятки судебно-медицинскому эксперту за сообщением им в оперативном порядке сведений о фактах смерти граждан и месте нахождения их тел.
За каждый сообщенный ему адрес коммерсант отдавал эксперту «вознаграждение» от 2 до 3 тысяч рублей путем перечисления на банковские карты. Всего таким образом с августа 2019 по октябрь 2022 года патологоанатом получил в виде взятки денежные средства в размере более 450 тысяч рублей.
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