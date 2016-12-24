Экс-директору Корпорации развития Мордовии придется возместить ущерб на 115 миллионов рублей

По информации прокуратуры республики, Верховный суд РМ отклонил жалобу бывшего директора Корпорации развития Мордовии Михаила Амутнова, не согласного с решением суда о взыскании с него ущерба на 115 миллионов рублей. Приговор был оставлен в силе, и теперь бывший распорядитель государственными деньгами будет вынужден принять на себя огромный финансовый груз.

Напомним, в сентябре 2021 года суд в Саранске дал Михаилу Амутнову полтора года за злоупотребления полномочиями. Следствие установило, что трудившийся гендиректором Корпорации Амутнов незаконно перечислил свыше 115 миллионов рублей в качестве займов коммерческой фирме «Непес Рус». Она занималась производством светодиодных светильников и ламп.

При этом, выдавать займы фирме он не имел права, поскольку «Непес Рус» уже брала кредиты у Корпорации, но так и не вернула. Тогда Амутнов пошел на нарушение установленного порядка и своим решением вновь предоставил производителю огромные бюджетные средства. Хотя по регламенту такое решение принимается только советом директоров Корпорации и только после специального заключения от экспертной комиссии. В итоге, «Непес Рус» полученные деньги снова не вернула, а генеральный директор не предпринял никаких попыток взыскать долг.

Оперативники регионального Управления ФСБ выявили эти злоупотребления, которые и легли в основу возбужденного уголовного дела. По нему был вынесен обвинительный приговор.

А в ноябре 2022 года суд удовлетворил исковые требования прокурора Ленинского района Саранска о взыскании с Амутнова материального ущерба, причиненного преступлением, в размере более 115 млн рублей. Экс-директор пытался обжаловать это решение в Верховном Суде РМ, но как видим - безуспешно.

Понятно, что Амутнов не являлся самостоятельной фигурой и наверняка просто выполнял указания руководящих лиц из прежней республиканской власти. Только вот подписи на документах стоят именно его.