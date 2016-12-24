Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия

11 апреля под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

По распоряжению руководителя региона Управлением Главы Республики Мордовия по профилактике коррупционных и иных правонарушений проведена проверка соблюдения министром сельского хозяйства и продовольствия РМ Александром Кечайкиным ограничений, запретов и требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Проверка показала: будучи руководителем ведомства, министр выполнял функции учредителя Мордовской республиканской станции по борьбе с болезнями животных, в непосредственном подчинении руководителя которой находилась супруга Александра Кечайкина – главный ветеринарный врач, ветсанэксперт Саранской объединенной лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы. Это привело к конфликту интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей – злостным нарушениям коррупционного законодательства.

Рабочая группа комиссии единогласно рекомендовала уволить министра сельского хозяйства и продовольствия РМ в связи с утратой доверия. Глава Мордовии это решение поддержал. Артём Здунов подчеркнул: «Подобные факты бросают тень на всю структуру власти республики. Министр виноват, но с попустительства должностных лиц, которые не провели заранее проверку. Нужно посмотреть внимательно: какие и у кого еще есть связи, какие сети кумовства сплетены. Потому что все это приводит к уголовным делам, в том числе к тому, что имущество республики отдается в залог – театры, школы, потом оно отчуждается, в бюджет годами не возвращаются деньги, образуются долги».

Также в ходе заседания были заслушаны доклады о ситуации в сфере противодействия коррупции в Республике Мордовия и основных результатах работы в этой сфере министерства внутренних дел по РМ в минувшем году. Кроме того, обсуждалось выполнение мероприятий региональной государственной программы «Противодействие коррупции в Республике Мордовия».