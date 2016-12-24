Мэр Саранска Игорь Асабин доложил Главе республики о ходе работ по благоустройству и ремонту дорог

Уборка городских территорий, ремонт дорог и озеленение - эти вопросы обсуждались 11 апреля на совещании у Главы Мордовии. По поручению Артёма Здунова мэр Саранска Игорь Асабин взял эти работы на личный контроль. Разработан четкий план по всем важнейшим направлениям.

Глава городского округа в первую очередь доложил, на какие этапы разбит ремонт дорог. Дорожные организации уже приступили к ямочному и гарантийному ремонту, планируют завершить его до конца апреля. Более 180 млн будет направлено на дорожный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, будут выделены средства из республиканского дорожного фонда.



В разгаре - работа по весенней уборке города. Акция «Чистый город» активно проходит во всех районах Саранска. Городские пространства преображаются на глазах. На полигон уже вывезено, как отметил Игорь Асабин, 86 тонн мусора. Акция продлится до 30 апреля.



Глава республики обратил внимание мэра, что необходимо предметно работать с обращениями граждан по вопросам благоустройства - сейчас люди, не получающие ответа от городских служб и управляющих компаний, вынуждены писать Главе Мордовии.



«Эти обращения приходят ко мне, если жители не находят понимания в городе, - подчеркнул Артём Здунов. - Люди просто хотят знать, когда будет проведен ремонт. Надо им отвечать».



Много поступает обращений, связанных с уборкой мусора. Иногда стихийные свалки образуются даже в центре города. Глава Мордовии заявил о недопустимости подобных явлений.

«Помните, у нас было мероприятие в Торгово-промышленной палате, - обратился Артём Здунов к Игорю Асабину. - И мы случайно обнаружили, что за зданием устроили свалку. Мы увидели, а руководитель прежний (сейчас он уже не работает) не видел ничего! Ну как такое может быть! Он выходит и не видит, что у него свалка! Какие-то чувства хозяйствования у руководителя должны проснуться! А если не проснутся - заставьте его! Вы же градоначальник! Ходите, смотрите, штрафуйте, в конце концов! Соберите ответственных, глав районов. Не надо никого уговаривать, мусор увидели - накажите! Саранск всегда был чистым городом! А кто-то позволяет себе устраивать помойку! Это недопустимо».



Глава городского округа доложил также о планах по благоустройству дворовых и общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Это 10 дворов, а также бульвар Цаплина на Светотехстрое - он будет сделан к 1 августа, на его благоустройство потратят 40 млн. рублей.

Напомним, что эта общественная территория была выбрана в ходе рейтингового голосования. Территория для благоустройстве на следующий год будет выбираться с 15 апреля по 30 мая, в списке претендентов - сквер по улице Мичурина в Ялге, площадь по улице Гожувской, а также бульвар Эрьзи.



Начаты работы и по озеленению города. В этом году планируется высадить 700 деревьев. Что касается цветов - первые клумбы появятся к началу мая.