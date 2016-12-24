В Мордовии бизнес-леди создает букеты из любого набора продуктов

В Центре «Мой бизнес» РМ, который реализует свою деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», наряду с финансовыми, оказываются и нефинансовые меры поддержки. В них входит помощь в создании фото и видеоконтента, брендбуков и других визуальных материалов. Ими и воспользовалась самозанятая Татьяна Швабауэр, которая занимается фуд-флористикой.

«По специальности я врач и около 7 лет проработала офтальмологом в одной из клиник города. Но четыре года назад во второй раз ушла в декрет. Незадолго до родов решила порадовать необычным подарком своего врача, стала искать варианты в интернете и там наткнулась на фуд-флористов. Занятие меня затянуло и стало решающим в карьере. Теперь я занимаюсь любимым делом уже профессионально», - подчеркнула предприниматель.

Превратить увлечение в предпринимательство Татьяне помог Центр «Мой бизнес», который оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Обратившись в Центр, она получила бесплатную услугу «Фотоконтент», результатом которой стали профессиональные и качественные снимки для соцсетей. Также предприниматель становилась участницей предновогодней ярмарки самозанятых и ярмарки «Подарки любимым!», организатором которых выступали Министерство экономики, торговли и предпринимательства и Центр «Мой бизнес» РМ. Вместе с другими самозанятыми она принимала участие в благотворительных акциях, собирала подарки для детей из детских домов.

«Ярмарка самозанятых позволила посмотреть на собственное дело иначе. Я увидела, что покупателям интересно поучаствовать в составлении букетов, узнать технологию изнутри. Это стало прекрасным опытом для получения обратной связи. С тех пор я провожу собственные обучающие мастер-классы», - рассказала Татьяна Швабауэр.

Букеты бизнес-леди создает из любого набора продуктов: овощей или фруктов, сыров и колбас, сладостей абсолютно любого типа, орехов и многого другого. Они пользуются особым спросом, покупатели доверяют ей, зная, что предприниматель предлагает всегда свежую продукцию и готовит букеты с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Большой популярностью пользуются букеты из орехов и сухофруктов. Такой подарок придется по душе даже самому искушенному потребителю, и будет радовать его не один день. Запросов на букеты немало, особенно, в преддверии какого-то праздника. Тогда к творческому процессу подключается вся семья Татьяны: муж привозит продукты и доставляет букеты, мама и тетя помогают оформлять фуд-композиции. За четыре года работы были и необычные заказы. К примеру, букет весом в 12 килограммов или подарок для будущей мамы. В него предпринимателя попросили включить сладости, рыбу, свиное ухо и апельсины.

«Хочу сказать Центру «Мой бизнес» огромное спасибо за возможность заниматься любимым делом и самостоятельно зарабатывать», - отметила Татьяна.

В планах у бизнес-леди пройти обучение в «Школе социального предпринимательства» Центра «Мой бизнес» и получить статус социального предприятия. Будучи социальным предпринимателем, она сможет претендовать на грант от государства в размере от 100 до 500 тысяч рублей и проводить мастер-классы для социально-незащищенных слоев населения и детей из приютов и детских домов.