В одном из сел Мордовии Народный фронт предотвратил затопление хозпостроек и огородов

После вмешательства Народного фронта в Республике Мордовия проблему с водонапорной башней в селе Большое Маресево Чамзинского района устранили. В настоящее время вода из нее не льется непрерывным потоком и не может затопить подполы домов, хозяйственные постройки и огороды сельчан.

В региональное отделение Народного фронта в конце февраля обратились жители улицы Свободы и рассказали, что водонапорная башня, установленная примерно в 70 метрах от жилых домов, представляет угрозу постройкам и может привести к затоплению. «Из башни постоянно льется ржавая вода, ею пользоваться практически невозможно. В зимнюю пору это происходит беспрерывно: неделями, месяцами. В связи с этим у башни образовалась огромная ледяная гора, а на проезжей части - наледь. Один трос от башни уже оборвался, и она немного накренилась в сторону. Люди опасаются за свою жизнь, так как башня в любой момент может упасть, затопив наши хозяйственные постройки, подполы и огороды. Нам даже небезопасно находиться в собственных домах! Просим вас помочь разобраться в этой проблеме», - написали большемаресевцы.

Люди, проживающие вблизи водонапорной башни, очень переживали, что с наступлением теплой весенней погоды глыбы льда быстро оттают и, вместе с непрерывным потоком льющейся воды заопят их постройки, огороды и подполы с домашними припасами.

Большемаресевцы не раз обращались в управляющую компанию Чамзинского района, но никакого ответа не последовало. Вода по-прежнему продолжала литься днями и ночами. Представители президентского движения в этом убедились сами, выехав по сигналу сельчан. Для решения проблемы сразу после поездки было подготовлено обращение в адрес главы муниципального района.

«Хорошо, что на обращения Народного фронта реагируют районные власти. В данном случае мы обратились к главе Чамзинского района Руслану Батерякову. Стоит отметить, что это не первое наше взаимодействие, когда руководитель района откликается оперативно. Соответственно им было дано поручение местному водоканалу провести необходимые ремонтные работы. Они были выполнены в достаточно короткий срок. Шов на башне, который давал утечку, восстановлен.

На днях мы встречались с местными жителями, которые высказали свое удовлетворение и выразили благодарность Народному фронту за то, что вмешались и решили их наболевшую проблему. Теперь угроза затопления хозяйственных построек, огородов, подполов полностью отпала», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба народного фронта в Республике Мордовия Олег Каштанов.