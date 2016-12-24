В Мордовии 48 ветеранов Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату к Дню Победы

До 9 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Мордовии, получат ежегодную выплату ко Дню Победы. Учитывая ее высокую социальную значимость, отделение Социального фонда по РМ доставит ее ветеранам одновременно с апрельской пенсией.

Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. В Мордовии к 78-ой годовщине Победы она установлена 48 ветеранам, их них 37 участников и 11 инвалидов Великой Отечественной.

Специально обращаться в Социальный фонд для получения ежегодной выплаты не нужно, право определяется на основании документов, имеющихся в региональном отделении фонда.

Как отмечается, выплаты уже начались и на сегодняшний день они доставлены 33 участникам войны. До конца апреля их получат все ветераны.

По данным Социального фонда по РМ , самому старшему ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в Мордовии, в январе 2023 года исполнилось 103 года.