В Мордовии 48 ветеранов Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату к Дню Победы

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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
До 9 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Мордовии, получат ежегодную выплату ко Дню Победы. Учитывая ее высокую социальную значимость, отделение Социального фонда по РМ доставит ее ветеранам одновременно с апрельской пенсией.
Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. В Мордовии к 78-ой годовщине Победы она установлена 48 ветеранам, их них 37 участников и 11 инвалидов Великой Отечественной.
Специально обращаться в Социальный фонд для получения ежегодной выплаты не нужно, право определяется на основании документов, имеющихся в региональном отделении фонда.
Как отмечается, выплаты уже начались и на сегодняшний день они доставлены 33 участникам войны. До конца апреля их получат все ветераны.
По данным Социального фонда по РМ , самому старшему ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в Мордовии, в январе 2023 года исполнилось 103 года.
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Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ
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