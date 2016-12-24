Врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ Игорь Бабушкин ответит на вопросы жителей Мордовии

12 апреля в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ Игорь Бабушкин ответит на вопросы жителей



Прямой эфир пройдёт при поддержке ЦУР Республики Мордовия. Трансляция будет доступна по ссылке.



Начало в 15:00.