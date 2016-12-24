В Мордовии и ряде регионов России провели «Диктант на мокшанском и эрзянском языках»

10 апреля в Мордовии и ряде регионов России с компактным проживанием мордовского народа состоялась Всероссийская образовательная акция «Диктант на мокшанском и эрзянском языках». Она проводится в преддверии Всероссийского дня мордовских языков.



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, акция была организована во всех муниципальных районах республики. Жители Саранска диктант писали в Мордовском госуниверситете им. Н.П. Огарева и Мордовском педагогическом университете им. М.Е. Евсевьева.



Открытой площадкой для написания проверочной работы стала Национальная библиотека им. А.С. Пушкина в столице республики, где текст диктанта на эрзянском языке читала учитель эрзянского языка Лицея №26 Ирина Зубарева, на мокшанском языке - заведующая Лабораторией этнокультурного образования Центра «ПЕДАГОГ 13.РУ», кандидат филологических наук, доцент Валентина Рогожина. Всего участников акции на площадке собралось более ста человек.



Диктант на мокшанском и эрзянском языках также прошел в Башкортостане, Чувашии, Татарстане, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областях. В Москве диктант напишут 19 апреля.



В минувшем году Диктант на мокшанском и эрзянском языках в России написали 3636 человек.