Саранск присоединится к марафону Общества «Знание» и Госкорпорации Роскомос ко Дню космонавтики

12 апреля Российское общество «Знание» в партнерстве с Госкорпорацией «Роскосмос» проведет профориентационный космический марафон «Ключ на старт», приуроченный ко Дню космонавтики.

В этом году к марафону подключатся несколько региональных студий Российского общества «Знание». В 11 городах – Саранске, Москве, Казани, Вологде, Туле, Владивостоке, Екатеринбурге, Сочи, Курске, Архангельске и Пятигорске – выступят известные космонавты, ученые, изобретатели и другие эксперты, которые расскажут о собственном опыте жизни на орбите, научных открытиях, достижениях и пути, который Россия проходит в освоении космического пространства, а главное они поделятся тем, как стать частью большой команды Роскосмоса.

К выступлению на марафоне в Саранске приглашены руководитель проекта «Малый космический аппарат «Рузаевка-390» Дмитрий Пашков, участник строительства космодрома «Восточный» Сергей Светликов, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Алексей Индриков.

Также в рамках празднования Дня космонавтки Общество «Знание» проведет с 12 по 26 апреля тематические кинопоказы. Показ документальных фильмов пройдет по заявкам образовательных учреждений. На сегодня к акции присоединилось 93 колледжа и техникумов из 15 регионов. В тройку лидеров проведения акции вошли Ульяновская и Свердловская области, а также Донецкая Народная Республика. Прием заявок продлится до 10 апреля. Участниками мероприятия покажут документальные фильмы «Легенды космоса. Юрий Гагарин» и «Создать космонавта». Кинопоказы будут организованы при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Трансляция мероприятий будет доступна на официальном сайте Российского общества «Знание» и его странице ВКонтакте.